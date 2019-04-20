Футбол

«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» ТриппьеромSports.ru вчера в 14:00

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 28-летнему англичанину проявляет «Наполи».
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«Наполи» поборется с «Манчестер Юнайтед» за защитника «Тоттенхэма»

Матч ТВ05:11

Киран Триппьер может продолжить карьеру в Серии А

Еженедельник Футболвчера в 15:33

«Наполи» нацелился на защитника «Тоттенхэма»

Soccer.ruвчера в 14:37

Триппьер входит в сферу интересов «Наполи»

Евро-футбол.рувчера в 14:19

СМИ: «Наполи» интересуется Триппьером

Спорт-Экспрессвчера в 13:56

«Наполи» интересуется Триппьером

Sport24.ru00:37

«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» Триппьером

Sports.ruвчера в 14:00
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Культура

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 07:11
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

Обновлено в 05:56
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

Названы стартовые составы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на игру 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Общество

Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы

Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Среди погибших в ДТП в Казахстане оказались граждане Узбекистана

Как сообщает «Инетрфакс-Казахстан», среди пострадавших в ДТП есть граждане Узбекистана и Таджикистана.
Обновлено в 03:52
Наука

Физики хотят найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере

Большой адронный коллайдер может стать средством для отлавливания темной материи.
Обновлено в 03:15
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Количество пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

Пожары в Забайкалье, возникшие в результате палов и шквалистого ветра, не прекращаются, растёт число пострадавших.
Обновлено в 04:33
Авто

УАЗ сделал самый внедорожный «Хантер» за миллион рублей

Ульяновский автомобильный завод построит новую версию внедорожника «Хантер».
Обновлено вчера в 10:29
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Общество

Бизнесмены Петербурга примут участие в весеннем субботнике 20 апреля

Обновлено вчера в 13:37
Политика

Зеленского высмеяли за шпаргалку на русском

Обновлено в 07:29
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Общество

В Крыму воссоздали античное вино

Обновлено в 05:25
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Политика

Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая

Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции, есть пострадавшие

Обновлено в 04:59
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Саша Савельева объяснила, почему выглядит так, будто не рожала

Обновлено в 07:30
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено вчера в 12:44
Единоборства

Джаррелл Миллер провалил третий тест на допинг

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер провалил уже третий по счету допинг-тест VADA, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 21:57
Технологии

Цукерберг может лично ответить за утечку чужих данных

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг может лично ответить за скандал с утечкой данных пользователей.
Обновлено вчера в 16:28
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Киран Триппьер
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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