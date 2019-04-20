Футбол
«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» ТриппьеромSports.ru вчера в 14:00
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 28-летнему англичанину проявляет «Наполи».
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Культура
Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета
Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 07:11
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
Названы стартовые составы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на игру 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Общество
Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы
Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Среди погибших в ДТП в Казахстане оказались граждане Узбекистана
Как сообщает «Инетрфакс-Казахстан», среди пострадавших в ДТП есть граждане Узбекистана и Таджикистана.
Обновлено в 03:52
Наука
Физики хотят найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере
Большой адронный коллайдер может стать средством для отлавливания темной материи.
Обновлено в 03:15
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Количество пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27
Пожары в Забайкалье, возникшие в результате палов и шквалистого ветра, не прекращаются, растёт число пострадавших.
Обновлено в 04:33
Авто
УАЗ сделал самый внедорожный «Хантер» за миллион рублей
Ульяновский автомобильный завод построит новую версию внедорожника «Хантер».
Обновлено вчера в 10:29
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Общество
Бизнесмены Петербурга примут участие в весеннем субботнике 20 апреля
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Зеленского высмеяли за шпаргалку на русском
Обновлено в 07:29
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Общество
В Крыму воссоздали античное вино
Обновлено в 05:25
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Политика
Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено вчера в 12:44
Единоборства
Джаррелл Миллер провалил третий тест на допинг
Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер провалил уже третий по счету допинг-тест VADA, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 21:57
Технологии
Цукерберг может лично ответить за утечку чужих данных
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг может лично ответить за скандал с утечкой данных пользователей.
Обновлено вчера в 16:28