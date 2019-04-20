Футбол
«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» ТриппьеромSports.ru вчера в 14:00
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 28-летнему англичанину проявляет «Наполи».
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Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено вчера в 17:18
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Обновлено 18 апреля в 14:02
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
Культура
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Авто
ЦОДД назвал машины, владельцы которых чаще всего нарушают ПДД
Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»
Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с "Игрой престолов" на своей странице в твиттере.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в результате ДТП оба водителя погибли.
Обновлено в 01:40
Политика
Вице-премьер РФ Борисов и Асад обсудили восстановление экономики Сирии
Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом по вопросам восстановления сирийской экономики.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В результате природных пожаров в Забайкалье пострадало 17 человек
Из-за природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Обновлено в 05:00
Происшествия
Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции
Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Общество
Книги с «Красной шапочкой» изъяли из-за сексизма
В результате проверки в одной из школьных библиотек Барселоны изъяли более 200 книг.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Политика
В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР
Вооруженные силы Украины прокомментировали слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 05:21
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Общество
На кладбище в Павловском Посаде людей хоронили под бетонным забором
На снимках, опубликованных в соцсетях, изображён ряд свежих могил, которые находятся вплотную к бетонному забору.
Обновлено в 02:53
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43