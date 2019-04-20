Футбол

«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» ТриппьеромSports.ru вчера в 14:00

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 28-летнему англичанину проявляет «Наполи».
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«Наполи» поборется с «Манчестер Юнайтед» за защитника «Тоттенхэма»

Матч ТВ05:11

Киран Триппьер может продолжить карьеру в Серии А

Еженедельник Футболвчера в 15:33

«Наполи» нацелился на защитника «Тоттенхэма»

Soccer.ruвчера в 14:37

Триппьер входит в сферу интересов «Наполи»

Евро-футбол.рувчера в 14:19

СМИ: «Наполи» интересуется Триппьером

Спорт-Экспрессвчера в 13:56

«Наполи» интересуется Триппьером

Sport24.ru00:37

«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» Триппьером

Sports.ruвчера в 14:00
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Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено вчера в 17:18
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:56
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено 18 апреля в 14:02
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
Культура

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Авто

ЦОДД назвал машины, владельцы которых чаще всего нарушают ПДД

Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с "Игрой престолов" на своей странице в твиттере.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в результате ДТП оба водителя погибли.
Обновлено в 01:40
Политика

Вице-премьер РФ Борисов и Асад обсудили восстановление экономики Сирии

Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом по вопросам восстановления сирийской экономики.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадало 17 человек

Из-за природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Обновлено в 05:00
Происшествия

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Общество

Книги с «Красной шапочкой» изъяли из-за сексизма

В результате проверки в одной из школьных библиотек Барселоны изъяли более 200 книг.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
Политика

В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

Вооруженные силы Украины прокомментировали слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 05:21
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Общество

На кладбище в Павловском Посаде людей хоронили под бетонным забором

На снимках, опубликованных в соцсетях, изображён ряд свежих могил, которые находятся вплотную к бетонному забору.
Обновлено в 02:53
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
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Киран Триппьер
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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