Футбол
«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» ТриппьеромSports.ru вчера в 14:00
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 28-летнему англичанину проявляет «Наполи».
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Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей
Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой фразу о «королеве плебеев»
Отечественная исполнительница Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой нелицеприятную фразу, которая, судя по всему, была обращена к публике Примадонны.
Обновлено в 07:26
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»
«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа
Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
Политика
Порошенко опубликовал «компромат» на жену Зеленского
Обновлено в 10:21
Политика
Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»
Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено в 11:32
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ
3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Футбол
Динамо — Крылья Советов 1:0
Обновлено в 11:23
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка
Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Политика
Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дебаты
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.
Обновлено в 08:02
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38