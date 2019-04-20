Футбол

«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» ТриппьеромSports.ru вчера в 14:00

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 28-летнему англичанину проявляет «Наполи».
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МЮ составит конкуренцию «Наполи» в борьбе за Триппьера

Soccer.ru10:21

Киран Триппьер может продолжить карьеру в Серии А

Еженедельник Футболвчера в 15:33

«Наполи» интересуется Триппьером

Sport24.ru00:37

Триппьер входит в сферу интересов «Наполи»

Евро-футбол.рувчера в 14:19

СМИ: «Наполи» интересуется Триппьером

Спорт-Экспрессвчера в 13:56

«Наполи» поборется с «Манчестер Юнайтед» за защитника «Тоттенхэма»

Матч ТВ05:11

«Наполи» и «МЮ» интересуются защитником «Тоттенхэма» Триппьером

Sports.ruвчера в 14:00
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Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Обновлено вчера в 19:35
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Происшествия

На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей

Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой фразу о «королеве плебеев»

Отечественная исполнительница Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой нелицеприятную фразу, которая, судя по всему, была обращена к публике Примадонны.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»

«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Хоккей

Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа

Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
Политика

Порошенко опубликовал «компромат» на жену Зеленского

Обновлено в 10:21
Политика

Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»

Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Обновлено в 11:32
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика

В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Футбол

Динамо — Крылья Советов 1:0

Обновлено в 11:23
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Политика

Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Волочкова вызвала Собчак на дебаты

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.
Обновлено в 08:02
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
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Киран Триппьер
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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