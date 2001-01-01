Футбол
«Наполи» и «Интер» интересуются МалкомомMetaratings 09:11
«Барселона» рассчитывает выручить с продажи бразильского форварда Малкома не менее 45 млн евро. По данным Sport.es, Малком отдаёт предпочтение итальянской лиге. В услугах бразильца заинтересованы «Наполи» и «Интер», но они готовы арендовать Малкома с опцией выкупа, что не устраивает каталонцев.
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