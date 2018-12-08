Футбол

«Наполи» и «Фрозиноне» определились со стартовыми составами
Soccer.ru
08:19

"Соккер.ру" проведет онлайн-трансляцию данного поединка. Недавно сообщалось, что защитник «Наполи» Рауль Альбиоль не сможет помочь своей команде в этой встрече.
Soccer.ru08:19

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