Футбол

«Наполи» готов продать Инсинье. Игрока оценивают в 100 млн евроSports.ru 08:00

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может покинуть клуб летом. Руководство неаполитанского клуба готово продать 27-летнего итальянца, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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СМИ: «Наполи» готов продать Инсинье за 100 миллионов евро

Матч ТВ10:15

«Наполи» готов продать Инсинье за € 100 млн

Чемпионат06:23

СМИ: «Наполи» готов продать Инсинье за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс07:43

«Наполи» готов продать Инсинье за 100 млн евро. Им интересуются «Ман Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ»

Sport24.ru07:10

СМИ: Руководство «Наполи» готово продать Инсинье за 100 млн евро

Советский спорт06:36

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» интересен Инсинье

Евро-футбол.ру10:24

«Наполи» готов продать Инсинье. Игрока оценивают в 100 млн евро

Sports.ru08:00
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Лоренцо Инсинье
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, капитан клуба «Наполи» . Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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