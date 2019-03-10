Футбол

«Наполи» готов продать Инсинье. Игрока оценивают в 100 млн евроSports.ru 08:00

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может покинуть клуб летом. Руководство неаполитанского клуба готово продать 27-летнего итальянца, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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СМИ: Руководство «Наполи» готово продать Инсинье за 100 млн евро

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«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ» претендуют на Инсинье

Евро-футбол.ру12:46

СМИ: «Наполи» готов продать Инсинье за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс07:43

«Наполи» готов продать Инсинье за 100 млн евро. Им интересуются «Ман Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ»

Sport24.ru07:10

СМИ: «Наполи» готов продать Инсинье за 100 миллионов евро

Матч ТВ10:15

«Наполи» готов продать Инсинье за € 100 млн

Чемпионат06:23

«Наполи» готов продать Инсинье. Игрока оценивают в 100 млн евро

Sports.ru08:00
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
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Лоренцо Инсинье
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Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, капитан клуба «Наполи» . Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов.
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