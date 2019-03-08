Футбол

«Наполи» дома разгромил «Зальцбург»ProstoProSport 16:50

Футболисты итальянского «Наполи» в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы уверенно обыграли австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург». Встреча, прошедшая в четверг в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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«Наполи» разгромно победил в матче с «Зальцбургом»

Евро-футбол.ру16:56

«Челси» крупно обыграл «Динамо», «Наполи» разгромил «Зальцбург»

Матч ТВ16:50

Дубль Милика принес «Наполи» победу над «Зальцбургом»

Спорт-Экспресс16:50

«Наполи» разгромил «РБ Зальцбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Советский спорт16:50

«Наполи» разгромил «Зальцбург»

LiveSport.ru16:50

«Наполи» - «Зальцбург»: без шансов для гостей?

Все про Спорт рувчера в 07:50

Наполи - Зальцбург прогноз на матч Лиги Европы: упрямые «быки» дадут бой

Sport-placeвчера в 02:42
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Политика

Почти вся Венесуэла осталась без электричества из-за сбоя

Массовые отключения электричества зафиксированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны Каракасе, сообщает газета El Nacional.
Обновлено в 18:49
Политика

Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено в 22:41
Происшествия

В Первоуральске загорелся магазин на площади 1,8 тыс. кв. м

Пожар локализовали на площади 1,8 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально объявили о расставании

Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях.
Обновлено в 17:07
Политика

Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL заявила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики.
Обновлено в 22:39
Политика

В Китае анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить визит в Россию в 2019 году.
Обновлено в 22:17
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Политика

Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа

Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 19:24
Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Обновлено в 15:17
Политика

Пентагон может лишить Илона Маска доступа к секретным данным

Как рассказал агентству представитель Пентагона, у Илона Маска есть доступ к секретным данным, потому что SpaceX занимается запусками военных спутников.
Обновлено в 22:55
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Хоккей

НХЛ. Павел Бучневич забросил две шайбы в ворота «Детройта»

"Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях уступил "Детройт Ред Уингз" в серии буллитов 2:3. Обе шайбы в составе проигравших забросил Павел Бучневич.
Обновлено в 22:31
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Космос

Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»

Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
Обновлено в 21:43
Наука

Ученые назвали опасность высокого уровня тестостерона

Исследователи Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга рассказали об опасности, которую таит в себе высокий уровень тестостерона у мужчин.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие

«Стягивают все силы НАТО»: эксперт о стратегии США в Арктике

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что США создают в Арктике "атмосферу выдавливания" России.
Обновлено в 22:24
Происшествия

Берлускони снова стал фигурантом коррупционного дела

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони проходит подозреваемым по делу о коррупции при вынесении решений одним из высших надзорных органов, сообщает агентство Agi.
Обновлено в 21:49
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика

В США умер старейший член палаты представителей

В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл.
Обновлено в 19:05
Политика

На кресло президента Украины претендуют 39 кандидатов

В соответствии с итогами состоявшегося в ночь на пятницу, 8 марта, заседания ЦИК Украины, общее число зарегистрированных кандидатов на пост президента страны сократилось до 39 — пять кандидатов вышли из предвыборной гонки.
Обновлено в 19:14
Финансы

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Политика

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии

Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено в 20:32
Общество

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 10:09
Политика

Путин поздравил женщин с 8 Марта

Обновлено в 18:55
Политика

МИД подтвердил задержание граждан США в Новороссийске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске.
Обновлено вчера в 17:33
Финансы

Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.
Обновлено в 12:14
Спорт

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Один из создателей «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

Химика Владимира Углева, который был одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», вызвали на допрос в полицию.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Предполагаемых убийц следователя Шишкиной задержали в Петербурге

Обновлено в 10:02
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