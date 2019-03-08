Футбол

«Наполи» дома разгромил «Зальцбург»ProstoProSport вчера в 16:50

Футболисты итальянского «Наполи» в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы уверенно обыграли австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург». Встреча, прошедшая в четверг в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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«Наполи» разгромил «РБ Зальцбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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«Челси» крупно обыграл «Динамо», «Наполи» разгромил «Зальцбург»

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«Наполи» разгромил «Зальцбург»

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«Наполи» разгромно победил в матче с «Зальцбургом»

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Дубль Милика принес «Наполи» победу над «Зальцбургом»

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«Наполи» - «Зальцбург»: без шансов для гостей?

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Наполи - Зальцбург прогноз на матч Лиги Европы: упрямые «быки» дадут бой

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В конгрессе США запретили признавать Крым российским

Законопроект, запрещающий администрации США признавать Крым российским был принят единогласно комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса.
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

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Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Политика

Климкина пригласили в Крым проведать родственников на полуострове

Глава украинской общины Республики Крым Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина проведать родственников на полуострове, а заодно лично убедиться в своей неправоте по поводу «невыносимых» условий в российском регионе.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Упавший под поезд в московском метро пассажир скончался

Ранее пресс-служба московского метро сообщила, что движение поездов на участке от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» прервано из-за ЧП с пассажиром.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии

Крушение самолёта случилось практически сразу после того, как истребитель поднялся в воздух неподалёку от города Биканер.
Обновлено в 06:36
Общество

В Петербурге феминистки у ЗАГСа завалили голого мужчину цветами

Обновлено в 06:31
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли килограмм золотых монет и $40 тыс

В новой Москве у пенсионерки украли 1 кг коллекционных золотых монет и $40 тыс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает 8 марта "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Обновлено в 06:03
Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Минобороны Турции анонсировало развертывание С-400 в стране осенью

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

The National Interest описывает это оружие как преемника ненадежной автоматической винтовки INSAS, которая с 1998 года "служит опорой индийских вооруженных сил", и отмечает, что "смертоносный" российский АК-203 является более эффективным.
Обновлено в 07:02
Музыка

Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения

Певец Сергей Лазарев в субботу представит песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.
Обновлено в 03:32
Политика

Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США

Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Кино

Анастасия Волочкова согласилась на съёмки в фильме «Брат-3»

Ранее сообщалось о том, что Барецкий приступил к работе над фильмом «Брат-3», который позиционирует как продолжение дилогии «Брат» и «Брат-2».
Обновлено вчера в 06:27
Спорт

Болельщики назвали «Волгоград Арену» лучшим стадионом 2018 года

Помимо выбора любителей футбола свое голосование проводило профессиональное жюри, которое назвало лучшей ареной прошлого года DVTK Stadion в Венгрии.
Обновлено вчера в 15:31
Общество

Иностранцы покидают совет директоров «Соллерс»

В список кандидатов, который был утвержден 5 марта, не вошли четверо иностранцев – Франц Хильгерт, Райнер Тиль, Лука Маработтини и Ричард Уил Дерек, заседающие в совете «Соллерса» с 2016–2017 гг. До этого они работали в глобальных автоконцернах – Daimler, Fiat, Ford и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 06:33
Спорт

Константинова идет второй после короткой программы на Универсиаде

Российская фигуристка Станислава Константинова занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночниц на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Армении россиянина ранили ножом

Гражданин Российской Федерации получил в пятницу ножевое ранение в Армении, сообщила РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета страны Наира Арутюнян.
Обновлено в 07:06
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился

Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

В Югре суд решил отпустить из СИЗО «Свидетеля Иеговы»

Суд Ханты-Мансийского автономного округа 7 марта в апелляции отменил решение Сургутского городского суда об аресте 50-летнего «Свидетеля Иеговы» Артура Северинчика, рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Колобов.
Обновлено в 05:21
Космос

Корабль SpaceX Dragon-2 отстыковался от МКС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта с территории космического центра Кеннеди в штате Флорида состоялся запуск корабля Dragon-2 с ракетой-носителем Falcon 9. 3 марта корабль успешно состыковался с МКС.
Обновлено в 02:57
Общество

В МВД составили перечень потенциально опасных собак

В Министерстве внутренних дел РФ составили список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с такси в Москве

В Москве в результате ДТП с участием такси погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Виторган и Собчак заявили о расставании

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании.
Обновлено вчера в 23:46
Спорт

Стал известен состав сборной России на мужской спринт в рамках ЧМ

Тренерский штаб сборной России во главе с Анатолием Хованцевым определился с составом биатлонистов на спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира в Швеции.
Обновлено в 08:02
Политика

Правительство Финляндии подало в отставку

Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.
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Политика

Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России

Лидер партии "Национальное объединение" и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В Тринидаде и Тобаго самолет врезался в стену аэропорта

Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Caribbean Airlines врезался в здание терминала в международном аэропорту Piarco в Тринидаде и Тобаго, на борту самолета в момент столкновения пассажиров не было, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

НАТО ответит на размещение Россией ракет у границ альянса

НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
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