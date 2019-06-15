«Наполи» договорился с «Реалом» об аренде Хамеса РодригесаВести.Ru вчера в 17:09

Итальянский "Наполи" достиг договоренности с руководством мадридского "Реала" о аренде колумбийского нападающего Хамеса Родригеса. Арендное соглашение будет рассчитано на один сезон. Аренда обойдется неаполитанцам в 10 миллионов евро.

«Наполи» договорился с «Реалом» об аренде Хамеса Родригеса

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