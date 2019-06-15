Футбол
«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru 14:17
Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро. Что касается суммы выкупа игрока, то она еще не согласована.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Футбол
Джака опроверг информацию о переговорах с «Интером»
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака ответил на вопрос о возможном трансфере в «Интер».
Обновлено в 18:08
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено в 21:21
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского: «Меня просят сказать «Каналья! Тысяча чертей!»
Хотелось быть какой-нибудь Ивановой, чтобы все отстали от меня, — призналась внучка Михаила Боярского.
Обновлено в 23:00
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области, которое произошло 15 июня на трассе Воронеж–Луганск.
Обновлено в 19:45
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Происшествия
7 человек насмерть задохнулись при чистке канализации в Индии
Рабочие проводили чистку канализации в отеле "Даршсан" в селении Фартикуи и насмерть отравились токсичным газом.
Обновлено в 18:42
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Экс-канцлер Германии назвал Крым «старой российской территорией».
Обновлено в 02:12
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено в 21:00
Авто
Honda показала концепт беспилотника Onsen с ванной
В любом случае, корейский дизайнер Hanbeom Lee задумал эту идею и создал концепцию городского автомобиля Honda с частью интерьера, которая может быть наполнена теплой, расслабляющей водой.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Футбол
Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира
Обновлено в 14:37
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 04:04
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Политика
Трамп предрёк обвал рынка США в случае своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае его проигрыша на президентских выборах в США произойдёт «крах рынка».
Обновлено в 11:36
Кино
В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»
Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено в 17:09
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Происшествия
На авиашоу в Польше разбился Як-52
В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Утка с утятами переходила дорогу, автомобиль Mazda затормозил, чтобы не убить птиц.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой
Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов
Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01