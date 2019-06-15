«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru 14:17

Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро. Что касается суммы выкупа игрока, то она еще не согласована.

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса

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