Футбол

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru 14:17

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро.
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«Наполи» добился прогресса в переговорах с «Реалом» по Хамесу

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Спорт-Экспресс14:55

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Sportbox.RU13:39

СМИ: «Наполи» и «Реал» близки к заключению сделки по Хамесу

Матч ТВ13:39

«Наполи» согласовал аренду Хамеса за 10 млн евро, но не может договориться о сумме выкупа

Sports.ru14:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
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В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

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Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

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Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
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«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа

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Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
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На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

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Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

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Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

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Робот ответил на издевательства людей

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Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
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Бриедис и Дортикос вышли в финал суперсерии в первом тяжелом весе

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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

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Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России

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Хамес Родригес
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Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», выступающий на правах аренды за немецкую «Баварию», вице-капитан сборной Колумбии.
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