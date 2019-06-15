Футбол
«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru 14:17
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Происшествия
Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 03:55
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
В Госдуме ответили на слова Порошенко о трезубце в Севастополе
В своем Facebook ранее Порошенко написал о том, что в Севастополе трезубец был за тысячу лет до российского флага.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
Обновлено в 18:34
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Хоккей
«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа
Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Футбол
Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мира
Обновлено в 15:19
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Глава пензенского Следкома проведет прием граждан в Чемодановке
Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 8 (8412) 36-17-02 (необходимо указать информацию о существе вопроса, который гражданин хочет задать главе регионального Следкома).
Обновлено в 04:21
Экономика
Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом?
Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске
Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 13:25
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.
Обновлено в 17:24
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
Обновлено в 01:20
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Космос
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
Обновлено вчера в 18:35
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов
Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
Обновлено в 06:14