Футбол

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru вчера в 14:17

Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро. Что касается суммы выкупа игрока, то она еще не согласована.
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