Футбол
«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru вчера в 14:17
Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро. Что касается суммы выкупа игрока, то она еще не согласована.
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«Наполи» и «Реал» согласовали аренду Хамеса, но не могут договориться о сумме выкупа
Бомбардир.рувчера в 15:06
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
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Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
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Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 17:42
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Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
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Общество
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Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
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Происшествия
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Общество
Тюнинг по разрешению, «Шипы» отменили, а иностранные сигареты подорожают
Власти отменили запрет спустя два года, посчитав, что установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения.
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