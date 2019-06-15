Футбол

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru 14:17

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро.
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«Наполи» добился прогресса в переговорах с «Реалом» по Хамесу

Sport24.ru13:40

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Спорт-Экспресс14:55

«Наполи» близок к заключению сделки по Хамесу

Чемпионат13:24

«Наполи» близок к заключению сделки по Хамесу

Газета.Ru13:48

СМИ: «Наполи» и «Реал» близки к заключению сделки по Хамесу

Sportbox.RU13:39

СМИ: «Наполи» и «Реал» близки к заключению сделки по Хамесу

Матч ТВ13:39

«Наполи» согласовал аренду Хамеса за 10 млн евро, но не может договориться о сумме выкупа

Sports.ru14:05
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Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

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Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
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Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
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