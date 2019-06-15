Футбол

«Наполи» добился прогресса в переговорах с «Реалом» по ХамесуSport24.ru 13:40

Как сообщает Radio CRC, неаполитанский клуб согласился заплатить «Реалу» 10 млн евро за сезон аренды колумбийца, однако клубы пока не сошлись в вопросе права возможного выкупа игрока итальянцами. «Наполи» готов получить такое право за 30 млн евро, в то время как «Реал» настаивает на 40 млн евро.
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