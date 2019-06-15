Футбол
«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru 14:17
Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро. Что касается суммы выкупа игрока, то она еще не согласована.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Интернет
Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам
У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.
Обновлено в 11:10
Происшествия
После массовой драки под Пензой в полицию доставили более 170 человек
По делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в которой участвовали многие местные жители и представители цыганской диаспоры, в полицию доставили более 170 человек, трое из них сейчас задержаны.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Экс-канцлер Германии назвал Крым «старой российской территорией».
Обновлено в 02:12
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в турецкой Анталье
Туристы из России и Узбекистана пострадали во время аварии в Турции, передает ФАН.
Обновлено в 07:50
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Общество
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Баскетбол
Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй
Обновлено в 17:33
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Баскетбол
Игроков «Торонто» призвали не посещать Белый дом
Мэр Оттавы Джим Уотсон призвал баскетболистов не наносить традиционный визит в Белый дом и отказаться от встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 21:33
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
Компания из Монголии построит в Бурятии завод по производству пеллет
Запрет использования угля в качестве топлива в Улан-Баторе вызвал к жизни проект по строительству в Бурятии завода по производству пеллет.
Обновлено в 05:17
Экономика
Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным
Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.
Обновлено в 16:01
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46