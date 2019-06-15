Футбол

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде ХамесаSoccer.ru 14:17

Клубы договорились между собой о годичной аренде. За это «Наполи» заплатит «Реалу» 10 млн евро. Что касается суммы выкупа игрока, то она еще не согласована.
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«Наполи» согласовал аренду Хамеса за 10 млн евро, но не может договориться о сумме выкупа

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Хамес Родригес согласился на переход в «Наполи»

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«Наполи» и «Реал» согласовали аренду Хамеса, но не могут договориться о сумме выкупа

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«Реал» хочет выручить с продажи футболистов 250 млн евро

Евро-футбол.ру17:10

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса

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Букмекеры уверены, что Хамес окажется в «Наполи»

ODDS.ru13 июня в 05:59
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
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Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
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«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

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Интернет

Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам

У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.
Обновлено в 11:10
Происшествия

После массовой драки под Пензой в полицию доставили более 170 человек

По делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в которой участвовали многие местные жители и представители цыганской диаспоры, в полицию доставили более 170 человек, трое из них сейчас задержаны.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
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Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Экс-канцлер Германии назвал Крым «старой российской территорией».
Обновлено в 02:12
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в турецкой Анталье

Туристы из России и Узбекистана пострадали во время аварии в Турции, передает ФАН.
Обновлено в 07:50
Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
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Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
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18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Общество

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
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Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Баскетбол

Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй

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Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Баскетбол

Игроков «Торонто» призвали не посещать Белый дом

Мэр Оттавы Джим Уотсон призвал баскетболистов не наносить традиционный визит в Белый дом и отказаться от встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
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Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

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Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян

Обновлено в 17:57
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Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения

Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
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Компания из Монголии построит в Бурятии завод по производству пеллет

Запрет использования угля в качестве топлива в Улан-Баторе вызвал к жизни проект по строительству в Бурятии завода по производству пеллет.
Обновлено в 05:17
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Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
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Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
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Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

Обновлено в 18:08
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Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным

Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», выступающий на правах аренды за немецкую «Баварию», вице-капитан сборной Колумбии.
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