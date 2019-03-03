Футбол

«Наполи» — «Ювентус»: прямая видеотрансляция начнётся в 22:30Чемпионат вчера в 10:43

Наполи — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Алекс Мерет
25′
Аркадиуш Милик
Давид Оспина
27′
28′
Миралем Пьянич
34′
Миралем Пьянич
39′
Эмре Джан
Кевин Малькюи
Дрис Мертенс
46′
47′
Миралем Пьянич
54′
Жоау Канселу
Хосе Кальехон
61′
61′
Жоау Канселу
Маттиа Де Шильо
74′
Марио Манджукич
Родриго Бентанкур
Никола Максимович
77′
Хосе Кальехон
Адам Уна
78′
83′
Алекс Сандро
85′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
Калиду Кулибали
86′
Аллан
89′
89′
Родриго Бентанкур
90′+2′
Пауло Дибала
Сегодня, 3 марта, на стадионе «Сан Паоло» в Неаполе состоится центральный матч 26-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
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Наполи - Ювентус - 1:2. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 16:38

«Наполи» — «Ювентус»: прямая видеотрансляция начнётся в 22:30

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Sports.ru01 марта в 04:25
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