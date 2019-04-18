Футбол

Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»Metaratings 08:25

Наполи — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Четвертьфинал
Стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Шансы итальянского клуба букмекерская компания «Марафон» оценила коэффициентом 1,73.
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