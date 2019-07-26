Футбол
«Наполи», «Интер» и «МЮ» интересуются Николя ПепеЧемпионат вчера в 23:38
Игроком чемпионата Франции активно интересуются «Наполи», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и ещё один неназванный клуб, причём все они, по сведениям источника, имеют договорённости с «Лиллем» о переходе футболиста, агенты которого в настоящий момент ведут трансферные переговоры.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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