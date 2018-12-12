Происшествия

Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали
Lenta.ru
13:48

Боевики, причастные к нападению на двух полицейских в Назрани, ликвидированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
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