Происшествия

Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали
Lenta.ru
13:48

Боевики, причастные к нападению на двух полицейских в Назрани, ликвидированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Lenta.ru13:48

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В Назрани возле торгового центра произошел взрыв

Коммерсантъ12:21

Напавшие на силовиков в Ингушетии нейтрализованы

RT на русском13:53

Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали

Lenta.ru13:48

В Ингушетии неизвестный бросил гранату в силовиков, сообщил источник

РИА Новости11:40

Пострадавшими при нападении в Назрани оказались сотрудники Росгвардии

ТАСС14:27

Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани

РБК13:30

Пострадавшими при взрыве в Ингушетии оказались два сотрудника Росгвардии

Интерфакс14:11
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Происшествия

Пожар на складе на востоке Москвы локализован

Обновлено в 14:59
Происшествия

Полиция опубликовала фото стрелка из Страсбурга

Французская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в Страсбурге. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
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Происшествия

Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург

Семь пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Псковской области вылетели на вертолете в Санкт-Петербург, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.
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Происшествия

В центре Москвы нашли пакет с гранатами

В Москве в автобусе на улице Большая Тульская дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 13:54
Происшествия

Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Спецборт из Сирии доставил на лечение в Москву тяжелобольного ребенка

Спецборт из Сирии доставил в Москву тяжелобольного ребенка, который пройдет лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Москве ищут мужчин, устроивших перестрелку в кафе

Двое мужчин застрелили человека в одном из столичных кафе, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК Юлия Иванова.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Суд арестовал участника банды Басаева

Обновлено в 10:31
Происшествия

Футболиста «Спартака» Боккетти задержали за перевозку дорогих часов

Таможня московского аэропорта Шереметьево задержала итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает телегам-канал «Мутко против».
Обновлено в 12:45
Происшествия

Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Обновлено в 12:25
Происшествия

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Обновлено в 07:18
Происшествия

Полиция Торонто задержала мужчину, размахивавшего в метро топором

Полиция канадского города Торонто задержала мужчину с топором на одной из станций подземки. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей

Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Пассажиров вновь пускают в переход с «Владимирской» на «Достоевскую»

Петербуржцев и гостей города временно не пускали туда им приходилось продумывать свой маршрут с учетом сложившихся обстоятельств.
Обновлено в 15:21
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