Боевики, причастные к нападению на двух полицейских в Назрани, ликвидированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествия Происшествия Пожар на складе на востоке Москвы локализован

Происшествия Происшествия Полиция опубликовала фото стрелка из Страсбурга Французская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в Страсбурге. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Происшествия Происшествия Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург Семь пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Псковской области вылетели на вертолете в Санкт-Петербург, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

Происшествия Происшествия В центре Москвы нашли пакет с гранатами В Москве в автобусе на улице Большая Тульская дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами. Об этом сообщает «Пятый канал».

Происшествия Происшествия Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.

Происшествия Происшествия Спецборт из Сирии доставил на лечение в Москву тяжелобольного ребенка Спецборт из Сирии доставил в Москву тяжелобольного ребенка, который пройдет лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Происшествия Происшествия Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин «В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.

Происшествия Происшествия В Москве ищут мужчин, устроивших перестрелку в кафе Двое мужчин застрелили человека в одном из столичных кафе, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК Юлия Иванова.

Происшествия Происшествия Суд арестовал участника банды Басаева

Происшествия Происшествия Футболиста «Спартака» Боккетти задержали за перевозку дорогих часов Таможня московского аэропорта Шереметьево задержала итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает телегам-канал «Мутко против».

Происшествия Происшествия Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Происшествия Происшествия Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Происшествия Происшествия Полиция Торонто задержала мужчину, размахивавшего в метро топором Полиция канадского города Торонто задержала мужчину с топором на одной из станций подземки. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Происшествия Происшествия Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.