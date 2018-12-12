Происшествия
Боевики, причастные к нападению на двух полицейских в Назрани, ликвидированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Lenta.ru13:48
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Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы локализован
Обновлено в 14:59
Происшествия
Полиция опубликовала фото стрелка из Страсбурга
Французская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в Страсбурге. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург
Семь пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Псковской области вылетели на вертолете в Санкт-Петербург, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В центре Москвы нашли пакет с гранатами
В Москве в автобусе на улице Большая Тульская дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 13:54
Происшествия
Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии
Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Спецборт из Сирии доставил на лечение в Москву тяжелобольного ребенка
Спецборт из Сирии доставил в Москву тяжелобольного ребенка, который пройдет лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Москве ищут мужчин, устроивших перестрелку в кафе
Двое мужчин застрелили человека в одном из столичных кафе, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК Юлия Иванова.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Суд арестовал участника банды Басаева
Обновлено в 10:31
Происшествия
Футболиста «Спартака» Боккетти задержали за перевозку дорогих часов
Таможня московского аэропорта Шереметьево задержала итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает телегам-канал «Мутко против».
Обновлено в 12:45
Происшествия
Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину
Обновлено в 12:25
Происшествия
Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии
Обновлено в 07:18
Происшествия
Полиция Торонто задержала мужчину, размахивавшего в метро топором
Полиция канадского города Торонто задержала мужчину с топором на одной из станций подземки. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей
Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Пассажиров вновь пускают в переход с «Владимирской» на «Достоевскую»
Петербуржцев и гостей города временно не пускали туда им приходилось продумывать свой маршрут с учетом сложившихся обстоятельств.
Обновлено в 15:21