Происшествия
Неизвестный подорвал полицейских в Назрани
Неизвестный подорвал полицейских в НазраниBFM.ru12:03
Неизвестный бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов в районе торгового центра «Ковчег» в Назрани, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии. По предварительной информации, двое полицейских в тяжелом состоянии госпитализированы.
BFM.ru12:03
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