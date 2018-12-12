Происшествия

Неизвестный подорвал полицейских в Назрани
BFM.ru
12:03

Неизвестный бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов в районе торгового центра «Ковчег» в Назрани, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии. По предварительной информации, двое полицейских в тяжелом состоянии госпитализированы.
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