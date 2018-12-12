Боевики, причастные к нападению на двух полицейских в Назрани, ликвидированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествия Происшествия Пожар на складе с покрышками в Москве ликвидирован

Происшествия Происшествия В Кузбассе из-за пожара на шахте эвакуировали 118 горняков

Происшествия Происшествия Полиция задержала родственников страсбургского террориста Во Франции задержали родственников 29-летнего парня, устроившего стрельбу в центре Страсбурга.

Происшествия Происшествия Спецборт из Сирии доставил на лечение в Москву тяжелобольного ребенка Спецборт из Сирии доставил в Москву тяжелобольного ребенка, который пройдет лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Происшествия Происшествия В московском автобусе были обнаружены гранаты

Происшествия Происшествия Россиянина Никулина перевели из тюрьмы в клинику Лос-Анджелеса Гражданина РФ Евгения Никулина, который был экстрадирован в США по обвинению в киберпреступлении, на прошедших выходных перевели из тюрьмы в клинику в Лос-Анджелесе для проведения психиатрической экспертизы, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Аркадий Бух.

Происшествия Происшествия В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек Местные СМИ предполагают, что причиной убийства могли стали криминальные разборки, пишет ТАСС.

Происшествия Происшествия Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.

Происшествия Происшествия Тела двух мужчин обнаружены в туалете на парковке в Москве Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек в туалете на подземной парковке в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия Происшествия Полиция Торонто задержала в метро опасного пассажира с топором Канадские полицейские на одной из станций метро в Торонто задержали мужчину с топором, сообщает СТV.

Происшествия Происшествия Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Происшествия Происшествия В больнице Благовещенска делали перевязки канцелярским скотчем Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря.

Происшествия Происшествия В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин Более 200 женщин обвинили бразильского знахаря в неподобающем поведении во время спиритических сеансов.

Происшествия Происшествия Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину