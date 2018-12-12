Происшествия
Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали
Напавших на полицейских в Назрани ликвидировалиLenta.ru13:48
Боевики, причастные к нападению на двух полицейских в Назрани, ликвидированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Lenta.ru13:48
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