Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полициюРИА Новости 06:15

Напавший на журналиста «России 24» глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев рассказал «360», что подал заявление в полицию на корреспондента Ивана Литомина.

с чего всё началось

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

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