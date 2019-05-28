Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полициюРИА Новости 06:15
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
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с чего всё началось
Напавший на журналиста «России 24» глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев рассказал «360», что подал заявление в полицию на корреспондента Ивана Литомина.Телеканал 360°05:01
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