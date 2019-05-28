Напавший на журналиста чиновник из Хакасии заявил на него в полициюОбщественное телевидение России 07:21

Напавший на журналиста «России 24» глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев рассказал «360», что подал заявление в полицию на корреспондента Ивана Литомина.

с чего всё началось

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал в полицию заявление на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, сообщает «360». Чиновник напал на журналиста во время съемок сюжета. Зайцев потребовал возбудить уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти.

Напавший на журналиста чиновник из Хакасии заявил на него в полицию

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