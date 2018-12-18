Происшествия

Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии
РБК
05:35

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одному из подростков, обвиняемых в нападении на школу № 127 в январе 2018 года. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии на срок девять лет и восемь месяцев, передает корреспондент РБК-Пермь из зала суда.
РБК05:35
с чего всё началось

Подростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонии

Мотовилихинский райсуд Перми во вторник вынес обвинительный приговор 17-летнему бывшему ученику школы №127 в Перми, который в январе этого года вместе с соучастником напал на учеников и учителя с ножом, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.
Интерфакс05:18

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Один из напавших на школу в Перми подростков проведет в колонии почти 10 лет

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Учительская газета15 декабря в 07:01
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