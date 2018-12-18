Происшествия

В Перми напавшего на школу подростка осудили почти на 10 лет
Российская газета
07:22

В Мотовилихинском суде Перми огласили приговор одному из участников нападения на учеников школы №127. 17-летний подросток приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в воспитательной колонии.
Российская газета07:22
с чего всё началось

Подростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонии

Мотовилихинский райсуд Перми во вторник вынес обвинительный приговор 17-летнему бывшему ученику школы №127 в Перми, который в январе этого года вместе с соучастником напал на учеников и учителя с ножом, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.
Интерфакс05:18

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Участник нападения в Перми получил девять лет восемь месяцев

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Суд признал виновным одного из напавших на школу в Перми

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В Перми вынесли приговор подростку, напавшему на школу №127. ФОТО

Properm.ru05:25

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ТАСС05:33

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Эхо Москвы - Пермь06:50

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Учительская газета15 декабря в 07:01
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