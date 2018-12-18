Происшествия
В Перми напавшего на школу подростка осудили почти на 10 лет
В Перми напавшего на школу подростка осудили почти на 10 летРоссийская газета07:22
В Мотовилихинском суде Перми огласили приговор одному из участников нападения на учеников школы №127. 17-летний подросток приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в воспитательной колонии.
Российская газета07:22
с чего всё началось
Мотовилихинский райсуд Перми во вторник вынес обвинительный приговор 17-летнему бывшему ученику школы №127 в Перми, который в январе этого года вместе с соучастником напал на учеников и учителя с ножом, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.Интерфакс05:18
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Девять лет колонии и восемь миллионов компенсации. В Перми вынесли приговор зачинщику резни в школе
Сайт города Пермь 59.ru04:50
Гособвинение попросило почти десять лет лишения свободы для подростка, напавшего на школу в Перми
Учительская газета15 декабря в 07:01
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Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на продление ареста до 8 февраля, сообщает ТАСС.
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 04:52
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«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 млн рублей из 15 млн предполагавшихся», — рассказали агентству.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Оренбургской области тигр напал на сотрудника цирка
Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в город Орск приехал на гастроли цирк. (Шла уборка территории), цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего мужчину в клетку.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым
На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Подольске на территории завода «Зингер» загорелся склад
В Подольске на территории завода «Зингер» загорелось складское помещение на площади 300 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
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Происшествия
Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением
«На сегодняшнее время в инфекционные отделения госпитализированы 13 детей в возрасте от 1 до 14 лет и 13 взрослых жителей города Шахты, несколько человек от госпитализации отказались», — говорится в сообщении городской администрации.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Кузбассе горит торговый центр
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Автобус сбил 16-летнюю девушку на юге Петербурга
Девушка перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда ее сбил автобус Volgabus 74-го маршрута.
Обновлено в 08:23