Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действияГазета.Ru 00:23
Макеев отметил, что Порошенко пять лет унижал добровольцев из других стран и обещал им гражданство. Кроме того, он признался, что совершил нападение в бронежилете, который носят украинские военнослужащие, и который, как оказалось, не выполняет свою функцию.
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Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
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Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Фестиваль «Жара» Ольга Бузова посетила в платье с длинным шлейфом
В Баку состоялось торжественное открытие международного музыкального фестиваля «Жара».
Обновлено в 04:01
Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Обновлено вчера в 15:44
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Космос
Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел»
Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Интернет
ИИ TabNine дописывает код за программиста
Инструмент TabNine, о котором рассказывает Next Web, предлагает следующий элемент кода на основе только что набранного.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Алена Свиридова считает, что «брак – полное фуфло»
Обновлено вчера в 22:27
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Украинские пограничники испугались зеленого луча России
По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
Обновлено в 04:14
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Транспорт
В России отложили введение новых автомобильных номеров на год
Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Происшествия
На свалке в Невском районе нашли копии паспортов
В четверг, 25 июля на незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной в Невском районе нашли множество копий паспортов петербуржцев.
Обновлено в 01:58
Финансы
Рубль значительно укрепился к доллару и евро
Утром 25 июля рубль укрепился к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Армия и оружие
Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180
Первые ступени ракет "Союз-2.1" могут в будущем оснастить двигателями РД-180, которые Россия сейчас поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
Национальный календарь прививок в России расширят
Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут внести в Национальный календарь прививок России.
Обновлено в 04:03