Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действияГазета.Ru 00:23

Макеев отметил, что Порошенко пять лет унижал добровольцев из других стран и обещал им гражданство. Кроме того, он признался, что совершил нападение в бронежилете, который носят украинские военнослужащие, и который, как оказалось, не выполняет свою функцию.
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