Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действияГазета.Ru 00:23

Макеев отметил, что Порошенко пять лет унижал добровольцев из других стран и обещал им гражданство. Кроме того, он признался, что совершил нападение в бронежилете, который носят украинские военнослужащие, и который, как оказалось, не выполняет свою функцию.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Экс-боец «Азова» доказал Порошенко закупку для армии плохих бронежилетов

Телеканал 360°03:43

Пиар-ход: эксперт объяснил, почему на Петра Порошенко напал экс-боец «Азова»

Петербургский дневник04:45

Напавшим на машину Порошенко оказался российский боевик «Азова»

Взгляд.рувчера в 14:16

Неонацист из России объяснил атаку на Порошенко

Lenta.ruвчера в 21:35

Напавший на Порошенко объяснил свой поступок местью за унижения в Донбассе

News.ruвчера в 21:16

Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко

Известиявчера в 18:14

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Газета.Ru00:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Политика

Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима

Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Происшествия

Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой воровал у бездомных

Обновлено в 03:33
Происшествия

Россиянин в шутку уронил возлюбленную с балкона и убил ее

Обновлено в 05:15
Кино

Скончался актер Анатолий Торопов

Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Появилось видео нападения на Порошенко

Обновлено вчера в 15:38
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Копии паспортов нашли на свалке в Петербурге

Свалка незаконная Между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной на незаконной свалке горожане нашли копии паспортов, печати организаций и другие важные документы, которые не должны попадаться на глаза посторонним.
Обновлено в 03:07
Политика

Россия передумала лишать Украину газа

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Теннис

Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

В партии Зеленского призвали повременить с реформами

Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Единоборства

Соперник погибшего боксера Дадашева отказался от гонорара за бой

Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты

Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»

Инсайдер Xiaomishka в своем Twitter назвал их цену «смешной», но позже уточнил, что она будет ниже в сравнении с телевизорами линейки Xiaomi Mi TV.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Экс-супруге Андрея Аршавина поклонник подарил кольцо с бриллиантами

Алиса Аршавина – бывшая супруга знаменитого футболиста, не унывает после развода.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.
Обновлено вчера в 07:25
Кино

Закрылся третий фестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде

Как закрывали фестиваль расскажет наш корреспондент Вероника Демина.
Обновлено в 04:48
Космос

Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону

Обновлено в 04:21
Общество

Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Авто

Kia построила экстремальный Stinger

Британское отделение Kia и технологический центр марки из немецкого Рюссельсхайма построили уникальный трековый Stinger.
Обновлено в 04:20
Политика

Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России

Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество

Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Экономика

В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Политика

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

Смертную казнь вернули федеральные власти США через 16 лет

Пресс-служба Министерства юстиции США объявила о возврате применения смертной казни на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено 24 июля в 16:30
Экономика

Россия сократила долю доллара США во внешней торговле

Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено вчера в 05:05
ещё по теме
Главное