Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действияГазета.Ru 00:23
Макеев отметил, что Порошенко пять лет унижал добровольцев из других стран и обещал им гражданство. Кроме того, он признался, что совершил нападение в бронежилете, который носят украинские военнослужащие, и который, как оказалось, не выполняет свою функцию.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Пиар-ход: эксперт объяснил, почему на Петра Порошенко напал экс-боец «Азова»
Петербургский дневник04:45
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Копии паспортов нашли на свалке в Петербурге
Свалка незаконная Между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной на незаконной свалке горожане нашли копии паспортов, печати организаций и другие важные документы, которые не должны попадаться на глаза посторонним.
Обновлено в 03:07
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
В партии Зеленского призвали повременить с реформами
Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Единоборства
Соперник погибшего боксера Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты
Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»
Инсайдер Xiaomishka в своем Twitter назвал их цену «смешной», но позже уточнил, что она будет ниже в сравнении с телевизорами линейки Xiaomi Mi TV.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Экс-супруге Андрея Аршавина поклонник подарил кольцо с бриллиантами
Алиса Аршавина – бывшая супруга знаменитого футболиста, не унывает после развода.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.
Обновлено вчера в 07:25
Кино
Закрылся третий фестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде
Как закрывали фестиваль расскажет наш корреспондент Вероника Демина.
Обновлено в 04:48
Космос
Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону
Обновлено в 04:21
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Авто
Kia построила экстремальный Stinger
Британское отделение Kia и технологический центр марки из немецкого Рюссельсхайма построили уникальный трековый Stinger.
Обновлено в 04:20
Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Смертную казнь вернули федеральные власти США через 16 лет
Пресс-служба Министерства юстиции США объявила о возврате применения смертной казни на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено 24 июля в 16:30
Экономика
Россия сократила долю доллара США во внешней торговле
Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено вчера в 05:05