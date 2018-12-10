Футбол

Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом
Известия
06:06

Инцидент произошел во время матча между «Спартаком» и «Рапидом», состоявшегося 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову. Между футболистом и болельщиком произошла словесная перепалка.
Известия06:06

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Напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом

Газета.Ru04:47

Фанат «Спартака» отказался извиниться перед Глушаковым и оспорит запрет на посещение матчей

RT на русском05:42

Напавший на Глушакова фанат: буду пытаться оспорить запрет на посещение матчей

Чемпионат05:18

"Даже охранники спецприемника согласны, что Глушакову не место в "Спартаке"

Спорт-Экспресс04:45

Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника

РИА Новости02:58

Фанат, напавший на Глушакова: «Кафельников сказал, что надеется пожать мне руку на трибуне»

Sport24.ru07:30

Фанат, напавший на Глушакова в матче с «Рапидом», вышел на свободу

Бомбардир.ру03:07
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Футбол

ЦСКА прибыл в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Реалом»

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Матч «Славия» — «Зенит» обслужат шотландские арбитры

Матч «Славия» — «Зенит» состоится 13 декабря в Праге.
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ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
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Сорокин занял позицию левого центрального защитника в символической команде и получил оценку "8". Компанию ему составили Давид Луиз из "Челси" и Хосе Анхель из "Эйбара".
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«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
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Как сообщает Liverpool Echo, клуб может заплатить 29 миллионов евро.
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УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в символическую сборную года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем сайте список 50 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную по итогам 2018 года.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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