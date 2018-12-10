Футбол

Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом
Известия
06:06

Инцидент произошел во время матча между «Спартаком» и «Рапидом», состоявшегося 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову. Между футболистом и болельщиком произошла словесная перепалка.
Известия06:06

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Фанат, напавший на Глушакова: «Кафельников сказал, что надеется пожать мне руку на трибуне»

Sport24.ru07:30

Напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом

Газета.Ru04:47

Фанат «Спартака» отказался извиниться перед Глушаковым и оспорит запрет на посещение матчей

RT на русском05:42

Напавший на Глушакова фанат: буду пытаться оспорить запрет на посещение матчей

Чемпионат05:18

"Даже охранники спецприемника согласны, что Глушакову не место в "Спартаке"

Спорт-Экспресс04:45

Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника

РИА Новости02:58

Фанат, напавший на Глушакова в матче с «Рапидом», вышел на свободу

Бомбардир.ру03:07
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Футбол

Латвийская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Вильярреал»

Дополнительными помощниками назначены Александр Голубев. Резервный арбитр - Раймондс Татрикс. Встреча пройдет в четверг, 13 декабря.
Обновлено в 08:06
Футбол

Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы увидеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в одном из итальянских клубов.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В Мадриде завершился невероятный финал Кубка Либертадорес - турнира, в названии которого восхваляются борцы за освобождение Латинской Америки от владычества испанцев (libertad с испанского - свобода).
Обновлено в 07:49
Футбол

Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
Обновлено в 07:49
Футбол

Дубль «Арсенала» крупно проиграл молодежке «Ахмата»

Обновлено в 08:06
Футбол

Сорокин: дорогого стоит обыграть такого соперника, как «Зенит»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал победу в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1). В этой встрече он оформил дубль.
Обновлено в 08:16
Футбол

Кириченко официально назначен главным тренером ФК «Уфа»

Обновлено в 07:47
Футбол

«Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокаций в Праге

Накануне заключительного матча группового этапа Лиги Европы против «Славии» «Зенит» обратился к своим болельщикам с просьбой соблюдать правила безопасности.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Крылья Советов» проведут три сбора перед возобновлением сезона

Второй и третий сбор Крылья Советов проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 по 28 февраля.
Обновлено в 07:58
Футбол

Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии «Яндекса»

Обновлено в 07:34
Футбол

Газзаев: надеюсь, что произойдет чудо, и ЦСКА выиграет у «Реала»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что надеется на чудо, которое поможет армейцам обыграть мадридский "Реал" в выездном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Ливерпуль» включился в борьбу за Торгана Азара

«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара.
Обновлено в 08:07
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Артем Дзюба: «В Туле прошло мое самое тяжелое время в футболе»

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о времени своего выступления в тульском «Арсенале».
Обновлено в 06:37
Футбол

Ян Вертонген: «„Тоттенхэм“ обязан обыгрывать „Барселону“ с Месси или без него»

Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген считает, что у «Барселоны» хватит сил и качества на то, чтобы одолеть лондонскую команду в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов даже без участия Лионеля Месси.
Обновлено в 07:53
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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