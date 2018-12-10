Футбол

Напавший на Глушакова фанат: «Ни о чем не жалею»
Экспресс газета
06:17

Напавший на Глушакова фанат: "Ни о чем не жалею" Мирослав Голунов освободился из СИЗО после 10 суток ареста. Спартаковский болельщик Мирослав Голунов, который выбежал на поле и напал на Дениса Глушакова во время игры красно-белых с венским «Рапидом», вышел из СИЗО.
Экспресс газета06:17

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Напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом

Газета.Ru04:47

Фанат «Спартака» отказался извиниться перед Глушаковым и оспорит запрет на посещение матчей

RT на русском05:42

Напавший на Глушакова фанат: буду пытаться оспорить запрет на посещение матчей

Чемпионат05:18

"Даже охранники спецприемника согласны, что Глушакову не место в "Спартаке"

Спорт-Экспресс04:45

Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника

РИА Новости02:58

«Извиняться перед Глушаковым не буду». Фанат, ударивший капитана «Спартака», вышел на свободу

Sport24.ru04:08

Фанат, напавший на Глушакова в матче с «Рапидом», вышел на свободу

Бомбардир.ру03:07
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Футбол

УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА

Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш.
Обновлено в 06:31
Футбол

ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»

13 декабря в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы "Вильяреал" сыграет со "Спартаком" на своей домашней арене.
Обновлено в 06:25
Футбол

Роналду: хочу, чтобы Месси переехал в Италию

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы, чтобы Лионель Месси тоже переехал в Италию и выступал в клубе Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 06:30
Футбол

Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

Обновлено в 06:08
Футбол

«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры

«Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».
Обновлено в 06:24
Футбол

Кириченко стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 06:40
Футбол

«Яндекс» назвал самого популярного человека года

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на имена которых в 2018 году приходилось больше всего запросов от пользователей.
Обновлено в 06:39
Футбол

«МЮ» планирует купить защитника «Тоттенхэма» Алдервейрелда

Обновлено в 06:28
Футбол

Шваб и Рамселар не сыграют с «Интером»

Защитник ПСВ Даниэль Шваб и полузащитник Барт Рамселаар пропустят матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Интером".
Обновлено в 06:30
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Президент «Локомотива» Геркус вступился в Twitter за форварда Фарфана

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг сообщение журналиста Игоря Рабинера о том, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед заключением контракта.
Обновлено в 05:54
Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Обновлено в 02:54
Футбол

Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
Футбол

Хёведес: «Было несколько причин, почему я выбрал „Локомотив“»

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес рассказал, почему этим летом он решил перебраться в стан своего нынешнего клуба.
Обновлено в 06:12
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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