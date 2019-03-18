Футбол

Напавший на Глушакова болельщик «Спартака» посетил матч с «Зенитом»Спорт-Экспресс 03:59

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов посетил матч 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1), несмотря на запрет. Он в своем Инстаграме выложил фото с игры.
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