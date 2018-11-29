Московский "Спартак" собирается запретить посещать стадион фанату, который напал на капитана команды Дениса Глушакова в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2), передает Sport24.

Футбол Футбол «Стандард» в большинстве победили «Севилью» в матче Лиги Европы Бельгийский "Стандард" нанес поражение испанской "Севилье" в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.

Футбол Футбол «Зенит» победил «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем поле победил датский «Копенгаген» со счетом 1:0. Таким образом, команда оформила выход в плей-офф Лиги Европы.

Футбол Футбол «Челси» во 2-й раз выиграл 5 из 5 матчей в группе еврокубка «Челси» разгромил ПАОК (4:0) в матче Лиги Европы. Лондонцы во второй раз в своей истории выиграли пять из 5 матчей в группе еврокубка.

Футбол Футбол Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и возглавили таблицу Евролиги В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского "Реала" и московского ЦСКА.

Футбол Футбол Гол Вагнера Лава помог «Бешикташу» обыграть «Сарпсборг» Бешикташ в гостях добился волевой победы над Сарпсборгом со счетом 3:2. Проигрывая 0:2, турецкая команда сумела добиться победы.

Футбол Футбол Кристиан Рамирес: «Два раза в жизни видел снег – сегодня и вчера» Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес после победы над "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы впервые дал интервью на русском языке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Футбол Футбол Черчесов уступил только тренерам-медалистам Черчесов уступил только тренерам сборных, чьи команды выиграли медали Мундиаля: Дидье Дешаму (Франция), Златко Даличу (Хорватия) и Роберто Мартинесу (Бельгия).

Футбол Футбол Adidas создал для «Манчестер Юнайтед» леопардовую форму На сайте Манчестер Юнайтед уже продается леопардовая форма за 65 фунтов. Новые футболки выпущены ограниченным тиражом 200 штук.

Футбол Футбол Sky Sports: «МЮ» активировал опцию продления контракта с Де Хеа на год «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта вратаря Давида Де Хеа еще на один год, сообщает Sky Sports.

Футбол Футбол УЕФА открыл дело против «Пари Сен-Жермен» после матча с «Ливерпулем» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении "Пари Сен-Жермен" по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Футбол Футбол Хавбек «Тоттенхэма» может стать самым дорогим футболистом мира

Футбол Футбол Блез Матюиди: «Роналду заслуживает получить „Золотой мяч“» Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что его одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить еще один «Золотой мяч».