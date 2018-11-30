Футбол
Напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион
Напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадионГазета.Ruвчера в 17:18
Зе Луиш
|20′
|27′
Матео Барач
|41′
Мануэль Мартич
|59′
Максимилиан Хофманн
|64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
|64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
|71′
Денис Глушаков
|73′
|80′
Мерт Мюльдюр
|80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
|81′
|90′+1′
Филипп Шобесбергер
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
32
Ребров
38
Ещенко
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
71
Попов
8
Глушаков
40
Тимофеев
19
Самедов
12
Адриано
9
Зе Луиш
1
Штребингер
3
Мюльдюр
4
Барач
20
Хофманн
19
Поцман
23
Турнвальд
15
Мартич
28
Кнасмюлльнер
8
Шваб
5
Болинголи-Мбомбо
7
Шобесбергер
Рапид
Расстановка 4‑5‑1
Московский "Спартак" собирается запретить посещать стадион фанату, который напал на капитана команды Дениса Глушакова в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2), передает Sport24.
Газета.Ruвчера в 17:18
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Административное дело возбуждено против напавшего на футболиста Д.Глушакова болельщика
Агентство Москвавчера в 13:33
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