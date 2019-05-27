Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»Известия 06:45
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России». Такое решение принял президиум генсовета партии, сообщает в понедельник, 27 мая, ТАСС. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал поведение Зайцева случаем «белой чиновничьей горячки».
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Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти.
— Андрей Турчак, российский политикИзвестия 06:45
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