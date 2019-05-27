Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»Известия 06:45

Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти.

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России». Такое решение принял президиум генсовета партии, сообщает в понедельник, 27 мая, ТАСС. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал поведение Зайцева случаем «белой чиновничьей горячки».

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.

Армия и оружие Израиль атаковал ракетную установку в Сирии Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.

Культура Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.

Происшествия Заключенные устроили бунт в одесской колонии Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Общество Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.

Политика Прокурору Дагестана предложили возглавить ведомство Москвы Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора столицы Дениса Попова, который занимал аналогичную должность в Дагестане с начала 2018 года.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2» Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Политика Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.

Армия и оружие Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.

Шоу-бизнес Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Космос Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов "Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.

Футбол Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.

Шоу-бизнес Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.

Футбол Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Общество Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.

Культура Леонид Якубович заявил, что не видел ни одного выпуска «Поля чудес» Напомним, что в конце февраля в Сеть попало видео, на котором массовка «Поля чудес» после окончания съемок окружает знаменитый барабан и начинает сметать принесенные участниками шоу гостинцы, а некоторые даже складывают еду в захваченные из дома пакеты.