Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»Известия 06:45

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России». Такое решение принял президиум генсовета партии, сообщает в понедельник, 27 мая, ТАСС. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал поведение Зайцева случаем «белой чиновничьей горячки».
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Андрей Турчак
Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти.
— Андрей Турчак, российский политикИзвестия 06:45

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Чиновника, повалившего на пол журналиста «России 24», исключили из «Единой России»

URA.Ru06:31

Чиновника из Хакасии Зайцева исключат из ЕР после ЧП с журналистом

RT на русском06:43

Напавшего на журналиста чиновника из Хакасии исключили из «Единой России»

ТАСС06:30

Ударившего журналиста хакасского чиновника исключили из «Единой России»

Московский Комсомолец06:40

Напавшего на журналиста чиновника исключили из «Единой России»

РИА Новости08:30

Генсовет «ЕР» хочет отозвать хакасского чиновника Зайцев с поста главы района

Шанс (г. Абакан)07:21

Партбилет на стол! Чиновника, напавшего на журналиста, исключили из «Единой России»

Вести.Ru06:56
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Армия и оружие

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Обновлено в 13:22
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
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Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
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Футбол

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Локомотив» незаслуженно стал вторым по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 13:20
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Прокурору Дагестана предложили возглавить ведомство Москвы

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора столицы Дениса Попова, который занимал аналогичную должность в Дагестане с начала 2018 года.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Футбол

Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»

Обновлено в 12:05
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

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Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Общество

В США анаконда «клонировала» сама себя

Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
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Хоккей

«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне

"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
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Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Космос

Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов

"Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.
Обновлено в 11:55
Футбол

Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
Обновлено в 14:51
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Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

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Футбол

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
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В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество

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В горах Чечни автомобиль упал в пропасть

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Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
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Общество

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Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
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Культура

Леонид Якубович заявил, что не видел ни одного выпуска «Поля чудес»

Напомним, что в конце февраля в Сеть попало видео, на котором массовка «Поля чудес» после окончания съемок окружает знаменитый барабан и начинает сметать принесенные участниками шоу гостинцы, а некоторые даже складывают еду в захваченные из дома пакеты.
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Гаджеты

Опубликованы снимки четырех плат MSI на чипсете AMD X570

Выставка Computex 2019 открывается только завтра, но наши коллеги уже пробрались в павильон MSI и сфотографировали четыре платы на наборе системной логики AMD X570.
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