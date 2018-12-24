Происшествия
Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео
Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видеоРИА Новости07:39
Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев. По данным ведомства, четверо жителей Багратионовского района устроили драку во время застолья, из-за чего персонал кафе вызвал наряд полиции.
РИА Новости07:39
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Политика
Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой
Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 62-х человек
Число жертв цунами, которое обрушилось на Индонезию, возросло до 62-х человек.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Политика
Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России
В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов
Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В МИД не исключили провокации ВСУ с химоружием в Донбассе
В Министерстве иностранных дел России не исключают перехода Вооружённых сил Украины к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Шойгу отчитался о рекордной оснащенности армии современным вооружением
Обновлено в 11:57
Транспорт
Пробки в Москве достигли десяти баллов
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент публикации пробки достигли максимальной отметки в 10 баллов.
Обновлено в 11:11
Политика
Как проходит укладка труб «Северного потока — 2»
«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии», — говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт
Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости
Главный госавтоинспектор России Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км / ч.
Обновлено в 06:36
Происшествия
ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии
Поводом для проверки послужила жалоба экс-осужденной ИК-14 УФСИН по Мордовии Индиры Багаевой: она посчитала условия рабскими.
Обновлено в 10:59
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года
Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Политика
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
Обновлено в 06:03
Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ
Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 06:14
Общество
Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника
Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае
Обрушение сопки в Хабаровском крае мог вызвать только оползень, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов.
Обновлено в 11:09
Политика
Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии
Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:02
Общество
Минюст признал Институт глобализации и социальных движений иноагентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве плановой документарной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:56
Политика
Захваченный в Керченском проливе украинский моряк попросился домой
Обновлено в 12:19
Спорт
Биатлонист Шипулин может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Биатлонист Антон Шипулин в ближайшее время может объявить о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Хабаровском крае опровергли падение метеорита на Бурейской ГЭС
Обновлено в 09:16
Политика
Reuters: OneWeb предложил РФ купить долю в проекте в обмен на частоты
Представители британского спутникового оператора OneWeb несколько месяцев назад на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложили властям страны подписать соглашение, дающее возможность выкупить 12,% проекта, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:04
Происшествия
СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году
Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.
Обновлено в 09:58
Политика
В Анкаре заявили, что покупка ЗРК Patriot не помешает планам по С-400
Обновлено в 11:45
Политика
Медведев сменил руководителя Росстата
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Экс-глава РАО не пошел на сделку со следствием
Экс-руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 730 миллионов рублей, не заключал сделку со следствием.
Обновлено в 11:46
Спорт
Губерниев отреагировал на критику вице-президента IBU
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на обвинение вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) чеха Иржи Гамзы, который ранее указал на непрофессионализм журналиста.
Обновлено в 06:27