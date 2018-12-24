Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев. По данным ведомства, четверо жителей Багратионовского района устроили драку во время застолья, из-за чего персонал кафе вызвал наряд полиции.

Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео

Происшествия Происшествия На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Происшествия Происшествия ФСИН подтвердила использование рабского труда в колонии Толоконниковой Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России заявила об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.

Происшествия Происшествия Все погибшие при пожаре в шахте в Соликамске опознаны Процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте в Соликамске в Пермском крае, завершена.

Происшествия Происшествия В Москве насмерть замерз почетный член FIDE Эдуард Дубов Почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов насмерть замерз на улице на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Происшествия Происшествия В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.

Происшествия Происшествия На Кубани электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие В Краснодарском крае на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская - Кривенковская сошли с рельсов два вагона электропоезда.

Происшествия Происшествия Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой под Петербургом

Происшествия Происшествия Совфед предложит ограничить содержание под стражей в ходе следствия Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия.

Происшествия Происшествия Подростки избили школьницу в Ростовской области В Шахтах Ростовской области следователи проверяют информацию об избиении девочки, сообщает региональный следком.

Происшествия Происшествия В бывшем особняке князя Черкасского в Петербурге произошёл пожар В бывшем особняке князя Алексея Черкасского в Санкт-Петербурге произошёл пожар, сообщает kp.ru.

Происшествия Происшествия В ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП на Киевском шоссе, в котором пострадали шесть человек.

Происшествия Происшествия Воровка пробралась на почту и украла пенсионные деньги Потом подобрала ключи еще к трем дверям, пробралась в помещение кассы и открыла ящики с наличными, ключи от которых были на месте.

Происшествия Происшествия В Каталонии ищут подозреваемого в подготовке «рождественских» терактов Во время рождественских каникул будет усилена охрана пешеходной улицы Ла Рамбла, где в 2017 году произошел теракт, и других достопримечательностей.