Происшествия
Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео
Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видеоРИА Новости07:39
Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев. По данным ведомства, четверо жителей Багратионовского района устроили драку во время застолья, из-за чего персонал кафе вызвал наряд полиции.
РИА Новости07:39
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Происшествия
На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае
Обновлено в 07:51
Происшествия
ФСИН подтвердила использование рабского труда в колонии Толоконниковой
Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России заявила об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Все погибшие при пожаре в шахте в Соликамске опознаны
Процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте в Соликамске в Пермском крае, завершена.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Москве насмерть замерз почетный член FIDE Эдуард Дубов
Почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов насмерть замерз на улице на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата
Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.
Обновлено в 02:55
Происшествия
На Кубани электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие
В Краснодарском крае на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская - Кривенковская сошли с рельсов два вагона электропоезда.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой под Петербургом
Обновлено в 09:02
Происшествия
Совфед предложит ограничить содержание под стражей в ходе следствия
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Подростки избили школьницу в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области следователи проверяют информацию об избиении девочки, сообщает региональный следком.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В бывшем особняке князя Черкасского в Петербурге произошёл пожар
В бывшем особняке князя Алексея Черкасского в Санкт-Петербурге произошёл пожар, сообщает kp.ru.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек
В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП на Киевском шоссе, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Воровка пробралась на почту и украла пенсионные деньги
Потом подобрала ключи еще к трем дверям, пробралась в помещение кассы и открыла ящики с наличными, ключи от которых были на месте.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Каталонии ищут подозреваемого в подготовке «рождественских» терактов
Во время рождественских каникул будет усилена охрана пешеходной улицы Ла Рамбла, где в 2017 году произошел теракт, и других достопримечательностей.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Кабуле рядом с правительственным зданием прогремел взрыв
Обновлено в 06:38