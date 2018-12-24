Происшествия

Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео
РИА Новости
07:39

Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев. По данным ведомства, четверо жителей Багратионовского района устроили драку во время застолья, из-за чего персонал кафе вызвал наряд полиции.
РИА Новости07:39

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Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео

РИА Новости07:39

Россияне набросились на росгвардейцев после корпоратива и попали на видео

Lenta.ru05:53

Дошло до стрельбы: в Калининграде пьяные сослуживцы напали на росгвардейцев

Вести.Ru05:46

Под Калининградом бизнесмены на корпоративе избили бойцов Росгвардии

Российская газета05:43

Четверо мужчин задержаны за нападение на сотрудников Росгвардии под Калининградом

ТАСС05:17

Видео: предприниматели после корпоратива напали на сотрудников Росгвардии

РЕН ТВ05:01

В Калининграде бизнесмены после корпоратива напали на сотрудников Росгвардии

Говорит Москва05:22
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Происшествия

На Бурейской ГЭС опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Обновлено в 07:51
Происшествия

ФСИН подтвердила использование рабского труда в колонии Толоконниковой

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России заявила об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии, об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Все погибшие при пожаре в шахте в Соликамске опознаны

Процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте в Соликамске в Пермском крае, завершена.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Москве насмерть замерз почетный член FIDE Эдуард Дубов

Почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов насмерть замерз на улице на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.
Обновлено в 02:55
Происшествия

На Кубани электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие

В Краснодарском крае на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская - Кривенковская сошли с рельсов два вагона электропоезда.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой под Петербургом

Обновлено в 09:02
Происшествия

Совфед предложит ограничить содержание под стражей в ходе следствия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Подростки избили школьницу в Ростовской области

В Шахтах Ростовской области следователи проверяют информацию об избиении девочки, сообщает региональный следком.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В бывшем особняке князя Черкасского в Петербурге произошёл пожар

В бывшем особняке князя Алексея Черкасского в Санкт-Петербурге произошёл пожар, сообщает kp.ru.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек

В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП на Киевском шоссе, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Воровка пробралась на почту и украла пенсионные деньги

Потом подобрала ключи еще к трем дверям, пробралась в помещение кассы и открыла ящики с наличными, ключи от которых были на месте.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Каталонии ищут подозреваемого в подготовке «рождественских» терактов

Во время рождественских каникул будет усилена охрана пешеходной улицы Ла Рамбла, где в 2017 году произошел теракт, и других достопримечательностей.
Обновлено в 04:48
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В Кабуле рядом с правительственным зданием прогремел взрыв

Обновлено в 06:38
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