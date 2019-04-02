Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видеоРИА Новости 04:41
Очевидцы сняли на видео нападение на племянницу бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию.
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Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Политика
Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
Обновлено в 05:13
Футбол
Вячеслав Караваев: «После пребывания в сборной везу с собой только положительные эмоции»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.
Обновлено в 04:14
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»
Обновлено в 04:39
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Обновлено в 04:28
Экономика
Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз
Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Авто
Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris
Ожидается, что новый хэтчбек Yaris будет оснащаться позаимствованными у Mazda агрегатами: 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим порядка 106 л.с. мощности, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом.
Обновлено в 00:42
Политика
Канделаки объяснила феномен Зеленского
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки объясняет победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента на Украине тем, что народ на территории бывшего СССР выбирает не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.
Обновлено в 03:00
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Политика
Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году
Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.
Обновлено в 04:20
Культура
Экспериментальное искусство покажут вологжанам
Вологжанам предстоит оценить экспериментальные форму и подачу арт-объектов, живописи и графики.
Обновлено в 05:05
Авто
Владение электромобилем подешевеет к 2022 году
По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C («гольф-класс») сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Культура
Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Уральская Генпрокуратура покупает элитную квартиру в Екатеринбурге
Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО объявило аукцион на покупку большой благоустроенной квартиры в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:34
Политика
Еще одна женщина обвинила Байдена в харассменте
43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину, сообщает портал Mediaite со ссылкой на ее пост в фейсбуке.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Диана Арбенина называет Светлану Сурганову исключительно «Светка»
Лидер российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила в Санкт-Петербурге вместе со Светланой Сургановой.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Политика
National Interest рассказал, как НАТО обмануло Горбачева
Западные страны заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году, что НАТО не будет расширяться на восток.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Уволенная из-за фотографии барнаульская учительница нашла новую работу
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий свыше прожиточного минимума
В России меняется порядок индексации пенсий. Сумма индексации теперь будет выплачиваться сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 07:26