Нападение на Викторию Скрипаль попало на видеоРИА Новости 04:41

Очевидцы сняли на видео нападение на племянницу бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию.

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео

Экономика Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Происшествия Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение "Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.

Авто Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris Ожидается, что новый хэтчбек Yaris будет оснащаться позаимствованными у Mazda агрегатами: 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим порядка 106 л.с. мощности, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом.

Политика Канделаки объяснила феномен Зеленского Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки объясняет победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента на Украине тем, что народ на территории бывшего СССР выбирает не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.

Политика Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.

Культура Экспериментальное искусство покажут вологжанам Вологжанам предстоит оценить экспериментальные форму и подачу арт-объектов, живописи и графики.

Авто Владение электромобилем подешевеет к 2022 году По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C («гольф-класс») сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.

Культура Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.

Общество Уральская Генпрокуратура покупает элитную квартиру в Екатеринбурге Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО объявило аукцион на покупку большой благоустроенной квартиры в Екатеринбурге.

Политика Еще одна женщина обвинила Байдена в харассменте 43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину, сообщает портал Mediaite со ссылкой на ее пост в фейсбуке.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Шоу-бизнес Диана Арбенина называет Светлану Сурганову исключительно «Светка» Лидер российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила в Санкт-Петербурге вместе со Светланой Сургановой.

Происшествия В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.

Политика National Interest рассказал, как НАТО обмануло Горбачева Западные страны заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году, что НАТО не будет расширяться на восток.