Происшествия

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видеоРИА Новости 04:41

Очевидцы сняли на видео нападение на племянницу бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию.
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Викторию Скрипаль избили вместе с мужем

Газета.Ru04:43

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео

РИА Новости04:41

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Интерфаксвчера в 16:58

«Он меня стукнул в лицо!» Нападение на племянницу Скрипаля сняли на видео

Телеканал 360°02:52

Полиция прокомментировала нападение на Викторию Скрипаль в Ярославле

Новости Ярославля 76.ru03:14

Племянница Скрипаля озвучила детали нападения: бил коллега по ТСЖ

Московский Комсомолецвчера в 20:16

Виктория Скрипаль рассказала о совершённом на неё нападении

RT на русском03:10
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Экономика

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Политика

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

Обновлено в 05:13
Футбол

Вячеслав Караваев: «После пребывания в сборной везу с собой только положительные эмоции»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.
Обновлено в 04:14
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»

Обновлено в 04:39
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 04:28
Экономика

Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз

Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Авто

Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris

Ожидается, что новый хэтчбек Yaris будет оснащаться позаимствованными у Mazda агрегатами: 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим порядка 106 л.с. мощности, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом.
Обновлено в 00:42
Политика

Канделаки объяснила феномен Зеленского

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки объясняет победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента на Украине тем, что народ на территории бывшего СССР выбирает не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.
Обновлено в 03:00
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Политика

Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году

Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.
Обновлено в 04:20
Культура

Экспериментальное искусство покажут вологжанам

Вологжанам предстоит оценить экспериментальные форму и подачу арт-объектов, живописи и графики.
Обновлено в 05:05
Авто

Владение электромобилем подешевеет к 2022 году

По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C («гольф-класс») сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Культура

Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Уральская Генпрокуратура покупает элитную квартиру в Екатеринбурге

Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО объявило аукцион на покупку большой благоустроенной квартиры в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:34
Политика

Еще одна женщина обвинила Байдена в харассменте

43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину, сообщает портал Mediaite со ссылкой на ее пост в фейсбуке.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

На Урале прошли учения с применением систем залпового огня «Ураган»

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Диана Арбенина называет Светлану Сурганову исключительно «Светка»

Лидер российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила в Санкт-Петербурге вместе со Светланой Сургановой.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Политика

National Interest рассказал, как НАТО обмануло Горбачева

Западные страны заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году, что НАТО не будет расширяться на восток.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Уволенная из-за фотографии барнаульская учительница нашла новую работу

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий свыше прожиточного минимума

В России меняется порядок индексации пенсий. Сумма индексации теперь будет выплачиваться сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 07:26
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