Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видеоГазета.Ru 11:36
Как сообщает Independent, бодибилдер приехал в город Сандтон в качестве судьи спортивных соревнований. На видео, опубликованном на ютубе, видно, как актер общается с поклонниками. В какой-то момент к Шварцнеггеру со спины подбегает человек и бьет его с ноги.
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