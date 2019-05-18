Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видеоГазета.Ru 11:36

Как сообщает Independent, бодибилдер приехал в город Сандтон в качестве судьи спортивных соревнований. На видео, опубликованном на ютубе, видно, как актер общается с поклонниками. В какой-то момент к Шварцнеггеру со спины подбегает человек и бьет его с ноги.
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На Шварценеггера в ЮАР напал «безумный фанат», он задержан

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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

РИА Новости10:54
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