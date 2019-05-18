Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видеоГазета.Ru 11:36

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт". Как сообщает Independent, бодибилдер приехал в город Сандтон в качестве судьи спортивных соревнований.
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Арнольд Шварцнеггер уверяет, что не заметил нападения на себя

Эхо Москвы17:01

Шварценеггер опубликовал видео нападения, совершенного на него в Африке

Телеканал 360°16:59

Шварценеггер выложил новое видео после нападения в ЮАР

Газета.Ru14:35

Шварценеггер рассказал о нападении в ЮАР

News.ru12:35

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

РИА Новости10:54

Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

RT на русском11:42

Шварценеггер рассказал о нападении в Африке

РЕН ТВ12:52
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
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Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

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Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»

Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.
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Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Музыка

В финале «Евровидения – 2019» Россия отдала 12 баллов Азербайджану

Российское жюри присудило максимальные 12 баллов представителю Азербайджана Чингизу (Мустафаеву).
Обновлено в 19:27
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
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Армия и оружие

ЦРУ готовит новые провокации на юге Сирии

Иностранные агенты ЦРУ активизировались на юго-западе Сирии для дестабилизации обстановки в САР.
Обновлено в 10:30
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»

Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» проиграли московскому «Спартаку» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Наука

Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах

Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).
Обновлено в 15:36
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Политика

США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.
Обновлено в 18:57
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Единоборства

Иноуэ нокаутировал Родригеса и вышел в финал WBSS

Обновлено в 16:59
Футбол

Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
Обновлено в 17:18
Игры

Digital Foundry: технический анализ RAGE 2 на Xbox One X, PS4 Pro, PS4 и Xbox One

Обновлено в 07:57
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра

В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Кино

Фестиваль Comic Con в Петербурге собрал сотни косплееров

В Петербурге стартовал фестиваль поп-культуры Comic Con. Он собрал любителей сериалов, комиксов, аниме и компьютерных игр.
Обновлено в 08:25
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Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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