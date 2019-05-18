Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видеоГазета.Ru 11:36

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт". Как сообщает Independent, бодибилдер приехал в город Сандтон в качестве судьи спортивных соревнований.

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.

Происшествия В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.

Армия и оружие В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит» Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Общество «Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.

Армия и оружие ЦРУ готовит новые провокации на юге Сирии Иностранные агенты ЦРУ активизировались на юго-западе Сирии для дестабилизации обстановки в САР.

Авто Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.

Шоу-бизнес Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья» Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.

Экономика Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.

Футбол Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.

Шоу-бизнес Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.

Политика Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).

Здоровье Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

Политика США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.

Происшествия В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Футбол Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».

Происшествия В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.

Футбол Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине» Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.