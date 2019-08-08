Футбол
Форвард «Зенита» Заболотный стал игроком «Сочи»Вести.Ru 08:27
Санкт-петербургский "Зенит" и нападающий команды Антон Заболотный расторгли действующий контракт по соглашению сторон. После этого 28-летний футболист смог подписать соглашение с дебютантом РПЛ "Сочи". По информации "Бизнес online", договор рассчитан на два года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
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