Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»Российская газета 09:04
Нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в футбольном клубе "Сочи". "Зенит" и ФК "Сочи" договорились о переходе 28-летнего форварда.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:20, Вашингтон
Финансы
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Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
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Компания Toyota объявила о том, что новая Supra стартует на российском рынке уже завтра - 9 августа.
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В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
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