Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»Российская газета 09:04

Нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в футбольном клубе "Сочи". "Зенит" и ФК "Сочи" договорились о переходе 28-летнего форварда.
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