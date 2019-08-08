Нападающий Антон Заболотный покидает "Зенит" и переходит в "Сочи". "Зенит" проводит чистку рядом и уже отправил в "Сочи" Дмитрия Полоза, Эльмира Набиуллина, Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.

Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»

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