Рассматриваются два сценария: аренда в «Сочи» или разрыв контракта между клубом и нападающим. Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн.

с чего всё началось

Нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в футбольном клубе "Сочи". "Зенит" и ФК "Сочи" договорились о переходе 28-летнего форварда.

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