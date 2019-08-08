Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»Российская газета 09:04

Нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в футбольном клубе "Сочи". "Зенит" и ФК "Сочи" договорились о переходе 28-летнего форварда.
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«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Рассматриваются два сценария: аренда в «Сочи» или разрыв контракта между клубом и нападающим. Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн.
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