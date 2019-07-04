Футбол

Нападающий «Зенита» Полоз перешел в «Сочи»Bookmaker-ratings.ru 13:15

По информации официального Твиттера «Сочи», 27-летний уроженец Ставрополя присоединится к своей новой команде в Сочи. В минувшем сезоне Полоз выступал на правах аренды за казанский «Рубин», в составе которого провел 30 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полоз продолжит карьеру в «Сочи»

Матч ТВ12:13

«Зенит» объявил об уходе Полоза в «Сочи»

Sport24.ru12:06

Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи»

ТАСС12:16

Полоз стал игроком «Сочи»

Советский спорт12:28

Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

Sports.ru12:11

«Сочи» объявил о переходе Полоза

Чемпионат12:07

«Зенит» объявил о переходе Полоза в «Сочи»

Спорт-Экспресс12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика

Путин надеется на помощь Италии в восстановлении отношений с Европой

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Италия будет бороться за полноформатное возвращение нормальных отношений между РФ и Европой.
Обновлено в 16:11
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Интернет

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram сообщают, что не могут запустить приложения, у Facebook не работает сайт, а у мессенджера WhatsApp сбои при подключении к серверу.
Обновлено вчера в 12:23
Космос

К Земле мчится огромный астероид

Обновлено в 14:52
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида

Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:14
Авто

В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana

Обновлено в 10:40
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Похудевшая до 43 кг актриса Ирина Темичева упала в голодный обморок

Обновлено в 03:41
Политика

Партия Зеленского перечислила первые шаги к миру в Донбассе

Советник команды Зеленского Никита Потураев, в свою очередь, отметил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают однобокую информацию.
Обновлено в 12:40
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Обновлено в 09:30
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено в 16:25
Футбол

Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине

Обновлено в 08:40
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Энергетика

В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши

Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.
Обновлено в 15:41
Культура

Журналист узнал, как выглядит Бэнкси

Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:17
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Происшествия

Причиной ЧП на салюте в Минске назвали некачественную пиротехнику

Министерство обороны Белоруссии назвало предположительную причину взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, которые унесли жизнь женщины и травмировали около десяти человек.
Обновлено в 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное