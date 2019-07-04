По информации официального Твиттера «Сочи», 27-летний уроженец Ставрополя присоединится к своей новой команде в Сочи. В минувшем сезоне Полоз выступал на правах аренды за казанский «Рубин», в составе которого провел 30 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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