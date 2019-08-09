Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.

с чего всё началось

Игорь Глушевич в разговоре со Sport24.ru заявил, что его клиент намерен перейти в «Локомотив», если «Зенит» одобрит трансфер. Подробностями пообещали поделиться в пятницу. Напоминаем, что Джорджевич подписал контракт с «сине-бело-голубыми» еще семь лет назад.

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